İndirim pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları (8 Mayıs 2024 benzin motorin fiyatları)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak benzine ve motorine uygulanması beklenen indirim pompaya yansıdı.

İşte güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakası

-İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.56 TL

-İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.10 TL

-İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.43 TL

İstanbul Avrupa yakası

-İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.65 TL

-İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.17 TL

-İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.97 TL,

Ankara

-Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.54 TL

-Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.09 TL

-Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İzmir

-İzmir'de benzin litre fiyatı: 43.79 TL

-İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.34 TL

-İzmir'de LPG litre fiyatı: 20.51 TL