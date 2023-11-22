İnşaat malzemeleri sanayi endeksindeki düşüş ekimde de sürdü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ekim 2023 sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, seçimler sonrası iki aylık süreçte toparlanma gösteren, eylül ayında sınırlı ölçüde gerileyen endeks, ekim ayında da düşüşünü sürdürdü.

Türkiye İMSAD raporuna göre, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, seçimler sonrasındaki 4 aylık süreçte dar bir bant içinde kalarak durağan bir döneme girdi. Bu çerçevede Bileşik Endeks, ekim ayında 0,40’lık düşüşle 71,30 puana geriledi. Raporda, Bileşik Endeks performansının büyük ölçüde iç ve dış pazarlardaki koşullara bağlı olarak faaliyetlerin seyri tarafından belirleneceğine işaret edildi. Güven ve beklentilerdeki kalıcı iyileşmenin ise zaman alacağına vurgu yapıldı.

Faaliyet Endeksi’ndeki yükseliş dördüncü ayında

Rapora göre, seçimler sonrası faaliyetlerde dört ay üst üste büyüme gerçekleşti. Bununla birlikte yurtiçinde para politikasındaki sıkılaşma da etkisini göstermeye başladı. Bu çerçevede ekim ayında bir önceki aya göre 1,4 puan artan Faaliyet Endeksi, 145,6 puana yükseldi. Bu sonuçla Faaliyet Endeksi hazırlandığı dönem içerisinde en yüksek puana ulaşarak rekor tazeledi. Rapora göre, yurt içi satışları ekim ayında bir önceki aya göre geriledi. Satışların azalmasında sıkı para politikasının etkileri görülürken, iç satışlar ise mevsimselliğin etkisiyle sınırlı da olsa büyüme gösterdi. Üretimde ekim ayında yüksek bir artış gerçekleşti. Cirolar da önemli ölçüde genişledi. Ekim ayında yurt dışı ihracat fiyatları ise uzun süre sonra ilk kez geriledi.

Güven Endeksi kırılgan kalmaya devam ediyor

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; ekim ayında faaliyetlerdeki artışa rağmen Güven Endeksi sınırlı düşüşünü sürdürdü. Güven seviyesi ekim ayında bir önceki aya göre 0,43 puan azalarak 32,95 puana indi. Böylece Güven Endeksi kırılgan ve zayıf kalmaya devam etti. Raporda, politika uygulamalarının inşaat sektörü ile inşaat malzemesi sanayi üzerindeki olası sınırlayıcı etkilerinin öngörülmeye çalışıldığına dikkat çekildi.

Rapora göre Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi çok sınırlı ölçüde geriledi. Yurt içi pazarlarda güven sınırlı ölçüde azalırken, ihracat pazarlarına olan güven de uzun bir aranın ardından ekim ayında geriledi. Mevsimsellik etkisinin sonlara doğru yaklaştığına işaret edilen raporda, bunlara bağlı olarak güvenin önümüzdeki birkaç ay daha zayıf ve kırılgan kalacağı tahmin edildi.

Beklenti Endeksi 1,1 puan geriledi

Rapora göre, ekim ayında düşüş gösteren bir diğer alan ise Beklenti Endeksi oldu. Ekim ayında yeni ekonomi politikalarının daha belirgin hale gelmesi ile yurtiçi ve yurtdışı siparişlerdeki düşüşler; üretim, yatırım ve istihdam beklentilerini sınırladı. Mevsimsellik katkılarının da sona doğru gelmesinin etkisiyle Beklenti Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre 1,1 puanlık gerileme gösterdi. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerdeki zayıflamanın duraksadığı süreçte, önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri de gerilemesini üst üste iki aya çıkardı. Rapora göre, iç ve dış pazarlardaki koşullar beklentileri ekim ayında olumsuz etkiledi. Beklenti Endeksi’nde önümüzdeki aylarda da benzer bir eğilimin yaşanması bekleniyor.