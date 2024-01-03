İş Bankası Genel Müdürü Aran: Enflasyon konusunda iyimserim

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, enflasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ocak ayında zamlardan dolayı belki yüksek gelebilir ama ondan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hedeflerine yaklaşacağını düşünüyorum" dedi.

Enflasyon konusunda iyimser olduğunu belirten Aran, "Yüzde 3'lük bir seri bizi yıl sonunda yüzde 36 oranına getirir" şeklinde kaydetti.