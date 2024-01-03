TÜİK: 2023 enflasyonu yüzde 64,77

Türkiye'nin 2023 yılı enflasyon oranı belli oldu.

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında aylık yüzde 2,93 arttı, yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak gerçekleşti. Piyasada ağırlıklı beklenti TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE'nin yüzde 65 seviyesine yükseleceği yönündeydi.

Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu’nda 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.

ENAGrup hesaplamalarına göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.

Üretici fiyatları ise aylık 1,14 arttı, yıllık ÜFE yüzde 44,22 oldu.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 68,89'dan yüzde 70,64'e yükseldi.

Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

22 yılın en yüksek yıllık kapanışı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

Böylece yıllık enflasyon 2001'den bu yana en yüksek yıllık kapanışı gerçekleştirmiş oldu.

En yüksek artış lokanta ve otellerde

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

Çekirdek enflasyon zirvede

Çekirdek enflasyon (C endeksi) yılı yüzde 70,64 ile tamamladı. Böylelikle 2004 yılına kadar giden veri setinde en yüksek yıllık çekirdek enflasyon kaydedilmiş oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 68,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,58 olarak gerçekleşti.

Üretici fiyatları yüzde 44,22 arttı

Yİ-ÜFE, Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,14, Aralık 2022'ye göre yüzde 44,22, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün Aralık 2023'teki yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,59, imalatta yüzde 53,68 ve su temininde yüzde 66,97 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 29,69 düşüş yönünde oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2, imalatta yüzde 2, su temininde yüzde 7,34 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 11,4 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 47,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 60,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,37 ve sermaye malında yüzde 65,07 yükseliş, enerjide yüzde 1,69 düşüş oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,54, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,5, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,23, sermaye malında yüzde 2,27 artış gerçekleşirken, enerjide yüzde 6,63 azalış hesaplandı.