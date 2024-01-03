Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu
Son dakika haberi... TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2023'te aylık yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. 6 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından memur ve emeklinin maaş zam oranı da netleşti. Memur ve memur emeklisinin maaşı yüzde 49.25, işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı ise yüzde 37.5 artacak. Bu oranlara refah payının eklenmesi bekleniyor.
Hüseyin GÖKÇE
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte, işçi emeklileri yanı sıra memur ve memur emekli maaşlarına uygulanacak artış oranları belli oldu.
Buna göre işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşı yılın ikinci yarısında gerçekleşen yüzde 37.5 olan TÜFE kadar artırılacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaşı ise biraz daha farklı hesaplanıyor. Bunlar geçen yılın ikinci yarısı için aldıkları yüzde 6’nın enflasyondan düşülmesiyle bulunan orana, 2024’ün ilk yarısı için toplu sözleşme kaynaklı olarak verilen yüzde 15’in eklenmesi sonucu bulunan oran kadar zam alacaklar.
Memur ve memur emeklilerinin maaşı, asgari ücrete kadar olan kısma ilişkin vergi düzenlemesiyle birlikte yüzde 49.25 artacak.
En düşük sendikalı memur maaşı ne kadar oldu?
Memur-Sen'in hesaplamalarına göre, memur ve memur emeklisi ocak ayında enflasyon farkıyla beraber yüzde 49.25 zam alacak.
En düşük sendikalı memur maaşı 30 bin 910 TL olarak hesaplandı.