Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte, işçi emeklileri yanı sıra memur ve memur emekli maaşlarına uygulanacak artış oranları belli oldu.

Buna göre işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşı yılın ikinci yarısında gerçekleşen yüzde 37.5 olan TÜFE kadar artırılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşı ise biraz daha farklı hesaplanıyor. Bunlar geçen yılın ikinci yarısı için aldıkları yüzde 6’nın enflasyondan düşülmesiyle bulunan orana, 2024’ün ilk yarısı için toplu sözleşme kaynaklı olarak verilen yüzde 15’in eklenmesi sonucu bulunan oran kadar zam alacaklar.

Memur ve memur emeklilerinin maaşı, asgari ücrete kadar olan kısma ilişkin vergi düzenlemesiyle birlikte yüzde 49.25 artacak.

En düşük sendikalı memur maaşı ne kadar oldu?

Memur-Sen'in hesaplamalarına göre, memur ve memur emeklisi ocak ayında enflasyon farkıyla beraber yüzde 49.25 zam alacak.

En düşük sendikalı memur maaşı 30 bin 910 TL olarak hesaplandı.