CHP Karabük Milletvekili Akay: 6 ayda günde 26 milyar 361 milyon lira vergi ödedik

Canan SAKARYA/ANKARA

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yılın ilk 6 ayında vatandaşın ödediği vergiye dikkat çekerek, “Vatandaşlarımız yılın ilk altı ayında; saniyede 305 bin lira, dakikada 18 milyon 306 bin lira, saatte 1 milyar 98 milyon lira, günde 26 milyar 361 milyon lira vergi ödedi. Vatandaşlarımızdan toplanan vergilerin saniyede 70 bin lirası, ayda da 185 milyar lirası faiz ödemesine gitti” açıklamasında bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, bütçe gerçekleşmesi hakkında konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay şunları söyledi:

“Freni patlayan ve kontrol dışına çıkan ekonomi âdeta vatandaşın üzerinden geçiyor. Yurttaşlarımız vergi yükünün adaletsizliğine, maaşlarındaki erimeye, ekonomik krize artık isyan ediyor.

Vatandaş toplam 4 trilyon 771 milyar lira vergi ödedi

Vatandaşlarımız saniyede 305 bin lira, dakikada 18 milyon 306 bin lira, saatte 1 milyar 98 milyon lira, günde 26 milyar 361 milyon lira olmak üzere yılın ilk altı ayında toplam 4 trilyon 771 milyar lira vergi ödedi.

Vatandaş 1 trilyon 154 milyar lira gelir vergisi öderken sermayeden sadece 538 milyar 902 milyon lira kurumlar vergisi tahsilatı yapılabilmiş. Yine, yılın ilk 6 ayında vatandaşlarımızdan 1 trilyon 154 milyar lira gelir vergisi tahsilatı yapılırken sermayeden sadece 538 milyar 902 milyon lira kurumlar vergisi tahsilatı yapılabilmiş. Soruyoruz, vergi adaleti nerede? “