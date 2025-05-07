İSKİ duyurdu! Tam 10 saatlik su kesintisi uygulanacak
İSKİ’nin isale hattında gerçekleştireceği bakım çalışması nedeniyle, İstanbul’un üç ilçesindeki bazı mahallelerde bugün saat 20.00’den itibaren 10 saatlik su kesintisi uygulanacak.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacak.
10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek
Çalışmalar nedeniyle bugün saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek:
"Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri. Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri."