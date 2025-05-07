Ankara’da 600 milyon dolarlık ‘Deniz Havası’

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği’nin (TYKÇD) ve Ankara Yelken Kulübü’nün desteklediği ve Artı Fuarcılık’ın organize ettiği fuarda 60 katılımcı firma 250’ye yakın modelini deniz severlerle buluşturdu.

Fuarın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye’nin 2025 yılı yat siparişleri defterine göre dünyada İtalya’dan sonra ikinci sırada olduğunu söyledi.

Ünüvar sözlerine şöyle devam etti:

“Yat ve tekne endüstrisi Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor. Geçen yılı 1,9 milyar dolar ihracatla kapatan sektörde kilogram başı birim değeri gemi inşasında 20 dolar, yat sektöründe ise 40 dolar seviyesinde. İnşa edilen yatın boyu yükseldikçe birim değer de yükseliyor. Cennet ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ancak bizim iç denizleri de geliştirmek gibi önemli bir görevimiz var. Bugün Elazığ’da ve Van’da Liman Başkanlıklarımız var. İç sulardaki denizcilik faaliyetlerini geliştirmeyi ve bu sevgiyi çocuklarımıza kazandırma gayreti içerisindeyiz. Bu nedenle Artı Boat Show Ankara’nın Anadolu için önemi büyük. Üretim potansiyelimizle, marinalarımızla, 1 milyonu aşkın amatör denizcimizle dünyada söz sahibi ülke konumundayız. Tekne sayısının artmasıyla ülkemizde marina yetersizliğinin de farkındayız. Bu bağlamda İzmir’de ve Bodrum’da yeni yatırımlarımız hayata geçmek üzere. Diğer yandan koylarımızda tonoz bağlama sistemlerini de devreye alıyoruz. Ankara’nın, Mavi Vatan sevgisinin artmasına vesile olan bu fuara gelecek yıllarda da ev sahipliği yapmasını temenni ediyorum.”

Küresel ticaretin yüzde 90’ı denizlerde

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise, küresel ticaretin yüzde 90’ının denizler üzerinde gerçekleştiğine vurgu yaptı ve şöyle konuştu:

“Bu fuar hem Başkentimiz hem de ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Ankara’da deniz yok ama Gölbaşımız var. Esenboğa’dan dünyaya erişebiliyoruz. Hızlı trenin merkezi konumundayız. Buradan yola çıkarak Gölbaşı iç denizcilik için merkez olabilir. Yat ve tekne üretiminde dünyada önemli bir noktadayız. Bu bağlamda katma değeri yüksek ihracat açısından bu sektör ülkemiz için büyük öneme sahip.”

İyi insan, iyi denizci yetiştiriyoruz

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği (TYKÇD) Başkanı Yusuf Ziya Karagöz de, “Fuarlar sektörümüzün gelişmesi için çok önemli. Bana göre Ankara’da tekne fuarı yapmak İstanbul’da yapmaktan 10 kat daha değerli. Niçin Ankara’daki ve Anadolu’daki çocuklarımız kaptan olmasın? Deniz kıyısında mı olmamız gerekiyor? Anadolu’da yaşayan çocuklarımızın da denizi sevmeye ve denizci olmaya hakkı var. Dernek olarak önce iyi insan, sonra da iyi denizci yetiştirmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen Bakanlığımıza ve yetkilerimize teşekkür borçluyuz” ifadelerini kullandı.

15 bin ziyaretçi bekleniyor

Artı Boat Show Ankara CEO’su Murat Arslan ise, 11 Mayıs’ta sona erecek fuarda toplamda 15 bin ziyaretçi hedeflerinin olduğunu söyledi. Arslan, “Tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Ankara başta olmak üzere Anadolu’nun nerdeyse tamamında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik. Asıl hedefimiz Artı Ankara Boat Show’un tekne ve motor yat sektörüne en az 600 milyon dolarlık ticari katkı sunmasına vesile olmak” dedi.