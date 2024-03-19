İş makineleri ithalatının denetimine ilişkin düzenleme ertelendi

Ticaret Bakanlığı'nın Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği'nin 1 Nisan olan yürürlük tarihi 30 Haziran olarak güncellendi.

Böylece, greyder, paletli ekskavatör, beko loder ve beton pompası gibi kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelerin ithalat denetimlerinin TAREKS üzerinden yapılması uygulaması söz konusu tarihe ertelenmiş oldu.