İSO’dan Bakan Şimşek’e ziyaret

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, X'ten yaptığı açıklamada, bugün Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte bulundukları Ankara’da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i makamında ziyaret ederek, sanayinin gündeminde bulunan konuları aktararak, konuşma fırsatı bulduklarını iletti.

Bahçıvan, açıklamasında, "Bizi misafir ederek vakit ayıran, çalışma arkadaşları ile birlikte konularımızı sabırla dinleyen ve çözüm odaklı yaklaşımlarını paylaşan Sayın Şimşek’e çok teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.