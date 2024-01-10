İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı 9,9 milyar TL arttı

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yaklaşık 9,9 milyar lira arttı. İŞKUR'un İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’nde yer alan verilere göre, kasım sonu itibarıyla 187 milyar 82,3 milyon TL olan fonun menkul kıymet ve nakit varlığı aralık sonunda 196 milyar 950,8 milyon TL seviyesine yükseldi.

Bültende verilen bilgiye göre, 9 Ocak 2024 tarihi itibarıyla fon varlığı 193 milyar 717 milyon 256 bin TL oldu.

Fon varlığının yüzde 68,54'ü tahvilde, yüzde 30,93'ü mevduatta ve yüzde 0,53'ü Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 70,50, mevduat miktarı yüzde 28,94, Takasbank miktarı yüzde 0,56 seviyesinde bulunuyordu.

İşsizlik Sigortası Fonu ödemeleri

Bugüne kadar işsizlik ödeneğine 19 milyon 88 bin 777 kişi başvururken, 10 milyon 417 bin 560 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere fondan 69 milyar 502,5 milyon TL ödeme yapıldı.

Aralık ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 382 bin 258 kişi için ödeme miktarı 1 milyar 967,5 milyon TL oldu.