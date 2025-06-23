Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıktı! Goldman Sachs'dan yeni petrol tahmini: 110 doları görebilir

Petrol fiyatları, ABD’nin hafta sonu İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı nedeniyle arz endişelerini artırarak pazartesi günü ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Brent yüzde 2,49 artışla 78,93 dolara yükseldi. ABD ham petrolü ise yüzde 2,56 değer kazanarak 75,73 dolara ulaştı.

Fiyatlardaki yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonunda İran’ın ana nükleer tesislerini “yok ettiğini” açıklamasının ardından geldi. Trump, İsrail’in saldırısına katılarak Orta Doğu’daki çatışmayı tırmandırdı ve Tahran da kendini savunma sözü verdi.

İran, OPEC’in üçüncü en büyük ham petrol üreticisi... Piyasa katılımcıları, İran’ın misillemesinin Hürmüz Boğazı’nın kapatılması da dahil olabileceği korkusuyla petrol fiyatlarında daha fazla artış bekliyor.

Goldman Sachs'dan yeni petrol tahmini: 110 doları görebilir

Goldman Sachs, petrol fiyatlarının 110 doları görebileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir kesinti nedeniyle küresel enerji arzı açısından risklerin arttığına dikkat çekti. Banka, bu durumun petrol ve doğalgaz fiyatlarında ciddi artışlara yol açabileceğini belirtti.

Banka, Brent petrolünün varil fiyatının kısa süreliğine 110 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bu senaryo, petrol akışının Hürmüz Boğazı’ndan bir ay boyunca yarıya düşmesi ve ardından 11 ay boyunca yüzde 10 düşük kalması durumunda geçerli.

Goldman, bu yükselişin ardından fiyatların yeniden ılımlı bir seviyeye döneceğini ve 2025 yılının dördüncü çeyreğinde Brent petrolünün ortalama 95 dolar civarında olacağını belirtiyor.

Goldman ayrıca, likiditesi sınırlı olmasına rağmen tahmin piyasalarının artık İran’ın 2025 yılında Hürmüz Boğazı’nı kapatma olasılığını yüzde 52 olarak fiyatladığını söyledi. Ek olarak banka, İran’ın günlük petrol arzında 1,75 milyon varillik bir düşüşün Brent fiyatını yaklaşık 90 dolar seviyelerine çıkarabileceğini de not etti.