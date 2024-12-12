İşte en çok para kazandıran şehirler: Bir numara İstanbul değil!

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye’de 2023 yılında cari fiyatlarla 26 trilyon 545 milyar 721 milyon liralık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla elde edildi. Bunun yüzde 30,4’üne karşılık gelen 8 trilyon 60 milyar liralık kısmını tek başına İstanbul sağladı. İstanbul’un GSYH’daki payı Bayburt’un payının 610 kat üzerinde gerçekleşti. Kişi başına GSYH’da ilk sırada 516 bin lirayla Kocaeli yer alırken, Van’ın kişi başına geliri 108 bin lira olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin İl Başında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

İstatistiklerin tamamında olduğu gibi bu veride de İstanbul ülke genelinde ilk sırada yer aldı. Toplam 26,5 trilyon liralık GSYH’nın yüzde 30,4’ü, yani 8 trilyon 60 milyar liralık kısmı İstanbul’da üretildi. Bunu 2,5 trilyon lira ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 1,6 trilyon lira ve yüzde 6,1 pay ile İzmir takip etti.

Yarısından fazlası 5 ilden

Yine gelire ve üretime dayalı birçok istatistikte olduğu gibi, Tunceli, Ardahan ve Bayburt illeri son sıralarda yer aldı. Tunceli 22,1 milyar lira, Ardahan 19,4 milyar lira ve Bayburt 13,2 milyar liralık GSYH elde etti. En çok GSYH elde eden 5 ilin toplam içindeki payı ise yüzde 54,02 olarak hesaplandı.

Geliri Türkiye ortalamasının 8.500 dolar üzerinde

Türkiye genelinde kişi başına GSYH 13 bin 243 dolar olurken, ilk sırada 21 bin 741 dolarlık kişi başına gelir ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bunu 21 bin 985 dolar ile Kocaeli, 18 bin 655 dolar ile Ankara takip etti. Geliri 5 bin doların altında iki il bulunuyor. Van’ın geliri 4 bin 589 dolar, Şanlıurfa’nın geliri ise 4 bin 971 dolar düzeyinde.

TL cinsinden İl bazında yapılan değerlendirmeye göre ise 516 bin 460 lira ile ilk sırada Kocaeli yer aldı. İstanbul 510 bin 733 lira ile ikinci, Ankara 438 bin 232 lira ile üçüncü sırada kendisine yer buldu. En düşük gelir 108 bin 21 lira ile Van’da elde edilirken, Ağrı’nın geliri 110 bin 553 lira, Şanlıurfa’nın geliri ise 116 bin 767 lira oldu.

Bilgi işlemin yüzde 64,8’i İstanbul’a

Faaliyetler bazında illerin paylarını değerlendiren istatistiğe göre, İstanbul ‘un bilgi iletişim faaliyetlerinden aldığı pay yüzde 64,8 olarak hesaplandı. İstanbul’un payı finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 62,5, mesleki, idari ve destek hizmetlerinden aldığı pay ise yüzde 45,9 oldu.

İstanbul’un katkısı 1,65 puan

Türkiye’nin 2023 yılında elde ettiği yüzde 5,11’lik GSYH büyümesine en büyük katkı 5,11 puan ile İstanbul’dan geldi. Bunu 0,96 puan ile Ankara ve 0,27 puan ile Kocaeli takip etti.

Bu dönemde; Denizli, Uşak, Kahramanmaraş, Zonguldak, Artvin, Bayburt, Gaziantep ve Mardin illerinin GSYH’ya katkısı negatif oldu.

Kişi başına GSYH’sı en yüksek 3 il(TL)

Kocaeli 516.460

İstanbul 510.733

Ankara 438.242

Kişi Başına GSYH’sı en düşük 3 il(TL)

Van 108.021

Ağrı 110.553

Şanlıurfa 116.767

İl bazında GSYH’dan alınan pay

Milyon TL Yüzde

İstanbul 8.060.358 30.4

Ankara 2.538.686 9.6

İzmir 1.614.161 6.1

İl bazında kişi başına gelirin en çok arttığı ve azaldığı şehirler