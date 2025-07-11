Hazine'nin euro cinsi tahviline ihraç tutarının üç katından fazla talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için 10 Temmuz 2025 tarihinde BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve Standard Chartered’a yetki verildi. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 1,5 milyar euro olarak gerçekleşti.

Açıklamada, ihraç tutarının 17 Temmuz 2025 tarihinde hesaplara gireceği belirtildi.

17 Ağustos 2031 vadeli tahvilin kupon ve getiri oranları yüzde 5,200 olarak gerçekleşti.

İhraca yaklaşık 140 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 33’ü Birleşik Krallık, yüzde 30’u ABD, yüzde 21’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Orta Doğu, yüzde 5’i Türkiye ve yüzde 2’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Açıklamada, "Bu tahvil ihracıyla birlikte 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 8,75 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır." denildi.