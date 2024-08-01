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İstanbul'un enflasyonu açıklandı: Aylık bazda artış hızı yükseldi

İstanbul'da perakende fiyatların artış hızı aylık bazda yükselirken, yıllık yavaşladı. Buna göre; İstanbul'da temmuz ayında perakende fiyatlar, aylık yüzde 4,21; yıllık bazda ise yüzde 72,80 oranında arttı. Toptan fiyatlar, aylık yüzde 1,04 yükselirken; yıllık ise yüzde 55,12 oldu.

Haber Merkezi
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İstanbul'un enflasyonu açıklandı: Aylık bazda artış hızı yükseldi
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2024 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,04 oranında arttı.

2023 Temmuz ayına göre, 2024 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 72,80, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 55,12 olarak gerçekleşti.

Haziran'da perakende fiyatlar aylık yüzde 3,42, yıllık yüzde 82,14 artmıştı.

Harcama gruplarındaki değişimler nasıl?

Temmuz 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 10,76, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yüzde 6,72, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubunda yüzde 6,60, Gıda Harcamaları grubunda yüzde 4,44, Konut Harcamalarında yüzde 4,23, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 2,78, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,52 artış; Giyim Harcamaları grubunda yüzde -2,04 azalış izlendi.

Temmuz 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 7,48, Mensucat grubunda yüzde 5,02, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 2,90, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,88, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 0,90 artış; Madenler grubunda yüzde -1,94 ve İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -4,62 azalış izlendi.

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