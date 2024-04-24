Jeotermal enerjiye 1,2 milyar $’lık yatırım

Mehmet KARA



Yenilenebilir enerji alanında doğal kaynakların kullanımına yönelik yatırımlar dünyada ve Türkiye’de artarak devam ediyor. Jeotermal elektrik santrali (JES) projeleri bulunan Geo Energy Holding’in CEO’su Selçuk Ilıkcan, Türkiye’nin 1.700 megavat kurulu gücü ile dünyada dördüncü, Avrupa’da birinci JES pazarına sahip olduğunu söyledi. Mevcut kurulu gücü oluşturan santrallerin ağırlıklı bir bölümüne GEH’in ortağı GMK Enerji’nin mühendislik hizmetleri sağladığını anlattı.

Holding bünyesinde yer alan şirketleri ile entegre mühendislik hizmetleri, enerji üretimi ve yenilikçi teknoloji üreticisi olarak sektörde 360 derece çözüm üretme kabiliyetine sahip olduklarını belirten Selçuk Ilıkcan “Hem düşük ısı, hem de yüksek ısıdan enerji elde edilmesi konusundaki uzmanlığımızla biliniyoruz. Dünya genelinde kurulu jeotermal enerji gücünün yüzde 7,73’ünde GEH imzası var” dedi.

GEH kendi santrallerini kuracak

Selçuk Ilıkcan, GEH’in 15 yıl boyunca dünya çapındaki faaliyetlerinden edindiği deneyimi kendi projelerinde değerlendirmeye karar verdiklerini anlattı. Dünyadaki örneklerine nazaran Türkiye’de devlet kurumlarının jeotermal bilinç, destek ve hevesinin özel sektörün çok daha önünde yer aldığını ifade eden Ilıkcan, “Bu nedenle jeotermal saha geliştirme çalışmalarını Türkiye’de sürdüreceğiz” dedi.

Geo Energy Holding’in şu anda Türkiye’de altı lisanlı sahası bulunduğunu belirten Selçuk Ilıkcan, “Bu sahalardan üçünün teknik çalışmaları tamamlandı. Projeler olgunlaşma aşamasında. Sahalarımızın ikisi Aksaray, biri de Kütahya Simav’da. Bu sahaların tamamında yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırım potansiyelimiz var. 300 megavat gibi iddialı bir kapasiteden söz ediyoruz. Yani biz Türkiye’nin 2030’da 3 bin MW’lik jeotermal kurulu güç hedefinin yüzde 10’una tekabül eden kısmına talibiz” diye konuştu.

Cari açık yarıya düşürülebilir

Geo Energy Holding Ortaklarından Umut Emirler de, jeotermalin yerli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu hatırlatarak, GEH gibi 20 enerji yatırımcısı firmanın daha 300 megavatlık hedef koyup bunu hayata geçirmesi halinde Türkiye’nin cari açığının yüzde 50 düşeceğini vurguladı. Umut Emirler, Türkiye’nin yaklaşık 10 bin megavatlık JES elektriği üretim potansiyeli bulunduğunu belirterek “Bu 40 bin megavatlık güneş enerjisi verimliliğine eşdeğer bir miktar. Güneş enerjisinin verimliliği yüzde 25, jeotermalin ise yüzde 90, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından jeotermal enerji bize müthiş bir doğal kaynak imkânı sunuyor” dedi.

Jeotermal enerjinin kullanım alanı genişliyor

GEH CEO’su Selçuk Ilıkcan, 150 derecenin üzerinde ısıya sahip jeotermalin hidrojen üretiminde kullanılabileceğini, 90 derecenin üstündeki ısılarda elektrik elde edilebildiğini anlattı. 60 derece üstü jeotermal ile endüstriyel kurutma, 45-50 dereceden itibaren gıda kurutması yapılabileceği bilgisini veren Ilıkcan “35-40 dereceden itibaren sera ısıtması, 10 dereceden itibaren balık yetiştiriciliği mümkün. Tüm bu işlemler bittikten sonra yukarı çıkardığınız jeotermal akışkanı yeniden ısınmak üzere kaynağına geri gönderiyorsunuz. Dünya çekirdeği ısı üretmeye devam ettikçe sonsuz bir enerji üretiminden bahsediyoruz” dedi. Bugün Türkiye’de 158 bin evin jeotermalle ısıtıldığını kaydeden Ilıkcan, “Doğalgaza göre 8’de 1 daha düşük maliyetli yerli ve milli bir kaynaktan bahsediyoruz. Türkiye’de de geliştirmiş olduğumuz yerli AGS Teknolojileri ile 5-6 milyon evi jeotermalle ısıtabiliriz” diye konuştu.

Sondaj başarı oranı yüzde 90’a yükseldi

Geçmişte jeotermal sondajlarındaki başarı oranının en fazla yüzde 50’lerde bulunduğunu kaydeden Selçuk Ilıkcan, “Bugün başarı oranı yüzde 90’larda. Dünya Bankası jeotermali yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak görüyor. Bu nedenle Türkiye Kalkınma Bankası üzerinden kullandırdığı 40 milyon dolar kadar hibe var. Bu hibe bir sigorta mekanizması olarak değerlendiriliyor” dedi. Yatırımcıların harcamalarının bir kısmını Dünya Bankası hibesi ile geri alabildiklerini anlatan Selçuk Ilıkcan sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’de jeotermal yatırıma yabancıların ilgisi de hayli fazla. Dünyada jeotermal kaynaklara sahip devletler megavat başına ortalama 70-100 dolar olan alım garantisi verirken, YEKDEM’in yenilenmesiyle Türkiye’de megavat başına 95-115 dolar arasında bir alım garantisi veriliyor. Bu da yerli ve yabancı yatırımcı ilgisini oldukça artıyor.”