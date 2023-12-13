KAGİDER Başkanı Bezircioğlu: Tarımın katma değeri kadınlarla artar

Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermek amacıyla Migros ve KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’ kapsamında düzenlenen kamp çalışması 9-10 Aralık'ta İstanbul’da gerçekleştirildi.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, kampın kapanışında yaptığı konuşmada kadınların tarımsal üretimin temelini oluşturmasına rağmen eşit ve adil olmayan çalışma koşullarından dolayı kadın emeğinin görünmediğini kaydetti. Tarımsal alanda kadınların karar verme sürecine katılabilmeleri için eğitimin önemine işaret eden Bezircioğlu, "Kişisel gelişim, kaynaklara erişim ve kaynakları kullanabilme becerisi yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması açısından da eğitimin önemi büyük. Sektördeki kadın ağırlığını artırmamız, özellikle de kadın girişimciliğini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde Türkiye’de tarımın yarattığı katma değer ve bu sektörün kalkınmamıza yaptığı katkı artabilir." görüşünü dile getirdi.

Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur da girişimcilik ekosisteminin desteklenmesinin, kadınların her alanda güçlenmesi ve ekonomiye katılmalarının teşvik edilmesinin Migros’un öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu söyledi. Baydur, “KAGİDER ile birlikte tarım alanında emek sarf eden kadın girişimcilerin hayallerinin gerçeğe dönüşmesine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Programımıza katılan kadın girişimcilerin kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları öğretileri paylaşıyor, inovatif ve standartlarımıza uygun ürünleri Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarımızda tüketicilerle buluşturuyoruz. Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’mızın başarılı çıktılarını daha uzun yıllar göreceğimize inanıyorum. KAGİDER’le birlikte 4 yıldır devam eden bu projemizle her yıl daha fazla kadın girişimcimizin markalaşarak ulusal pazara çıktığını görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİLER ÖYKÜLERİNİ PAYLAŞTI

Kampa tarım sektöründe en az bir, en çok üç yıldır faaliyet gösteren 65 kadın girişimci katıldı. Kampın ilk gününde açılış konuşmalarının ardından, Finansal Kaynaklar ve Finansa Erişim ile Tarımda Yeni Pazarlar konulu oturumlar düzenlendi. İkinci günde ise Liderlik, Marka Olmak, Tarım Hukuku ve Coğrafi İşaretler Patent, Kalite Süreçleri, Sürdürülebilirlik, Finansal Yönetim, Tarım Teknolojileri, Satış Teknikleri başlıklı oturumlarda alanında uzman isimler kadın girişimcilere detaylı bilgiler aktardı. Programın sonunda girişimci kadınlara ilham vermek amacıyla gerçekleştirilen Rol Model oturumunda, tarım sektöründe başarılı olmuş kadın girişimciler öykülerini anlatarak, katılımcıların sorularını yanıtladı.