Kakaoda panik büyüyor

Evrim KÜÇÜK

Batı Afrika’da üretimin azalması ve spekülatif alımların yoğunlaşmasıyla yılbaşından bu yana iki katından fazla artan fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

Bu yıl küresel emtia piyasalarında en büyük çalkantı kakaoda yaşanıyor. Kakao vadeli işlemleri Batı Afrika’dan gelen kakao tedarikinin azalmasının yarattığı endişeler nedeniyle hızlı yükseliş eğilimini sürdürerek yılbaşından bu yana iki katından fazla arttı. Uzmanlara göre bu piyasada yaşanan panik fiyatları daha da artıracak.

ICE’de kakao fiyatları daha önce görülmemiş seviyelere çıkarak ton başına 9.000 dolara dayandı. Son 1 hafta içinde yüzde 11 ve aylık bazda yüzde 36 artan kakao haftaya 8.940 dolardan başladı. 2024›ün başından bu yana ton başına 4.750 dolarla fiyatlar yüzde 113 artış gösterdi.

Analistler şu an kakao piyasasında bir panik havası estiğini söylüyor. Fiyatlardaki bu büyük artışın nedeni arz tarafındaki aksamalara dayanıyor. El Nino’nun neden olduğu şiddetli kuru hava koşulları, rapor edilen orman yangınları ve kakaoda şişmiş sürgün virüsü salgını dünyanın en büyük üreticileri Fildişi Sahilleri ve Gana’nın kakao arzını baltalıyor. Diğer yandan ABD ve Avrupa gibi gelişmiş ekonomilerde talep güçleniyor.

Beklenti 9.165 dolar/ton

Görünüşe göre üretimi olumsuz etkileyen kuru hava koşulları yakın zamanda ortadan kalkmayacak. Bu da fiyatları uzmanlara göre yukarı itmeye devam edecek. Analist beklentileri ve algoritmik hesaplamalara göre fiyatların 12 aylık süre içinde 9.165 dolara kadar çıkması bekleniyor.

En büyük üreticiler Fildişi Sahili ve Gana’daki bazı kakao fabrikalarının çekirdek satın almaya gücü yetmediği için işleme faaliyetlerini ya durdurduğunu ya da azalttığını belirten son raporlar kakaoya spekülatif girişleri de artıyor. KKM Financial CEO’su ve Kurucusu Jeff Kilburg’a göre kakao fiyatlarındaki artışın henüz sonu görünmüyor. Kilburg özellikle spekülatif alımların etkisiyle, yükseliş sona ermeden kakao fiyatlarının yüzde 50 daha artması durumunda şaşırmayacağını söylüyor.

Akut kakao kıtlığı kapıda!

Kakaoda ralli yakın zamanda herhangi bir gevşeme belirtisi göstermiyor ve önde gelen çikolata üreticisi Barry Callebaut, akut kakao kıtlığının gelecek sezonda da devam edeceği konusunda uyarıyor. Aynı zamanda, Uluslararası Kakao Örgütü (ICCO) 29 Şubat’ta, küresel 2023/24 kakao açığının, büyük ölçüde elverişsiz yetiştirme koşulları ve hastalıkları nedeniyle 2022/23’teki 74 bin tondan sert bir şekilde yükselerek 374 bin tona çıkacağını öngördü. Son veriler, Fildişi Sahili çiftçilerinin 1 Ekim’den 10 Mart’a kadarki sürede limanlara 1,22 milyon ton kakao sevk ettiğini gösteriyor; bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşüş anlamına geliyor. Bu arada Fildişi Sahili kakao düzenleme kurumu, resmi olarak Nisan ayında başlayan yıl ortası mahsulünün yüzde 33 düşüşle 400 bin tona inmesinin beklendiğini bildirdi.

Endonezya, Peru ve Ekvador yeni tedarikçi olarak öne çıkıyor

Kriz en çok dünyanın en büyük çikolata tüketen bölgesi olan Avrupa’da hissediliyor. Ormanları yok eden ürünlerin mağazalarda satılmasını durdurmayı amaçlayan AB düzenlemeleri, bloğun başlıca çikolata üreticilerinin tedarik sağlamasını daha da zorlaştırabilir. Kakao tedarikçileri, Fildişi Sahili ve Gana’daki bazı satıcıların tedarik sözleşmelerinde temerrüde düşebileceği endişesi taşıyor. Bu nedenle Ekvador, Peru ve Endonezya gibi ülkelerden satın alma planları yapıyor.