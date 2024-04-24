Kapasite kullanımı nisanda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

2024 yılı Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.