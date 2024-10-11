Kestane balının kalitesi dünyaya ulaştı

Kilimli ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Muhammet Akosman, dedesi ve ailesiyle birlikte küçük yaştan itibaren yaptığı arıcılık mesleğini sürdürmek için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık bölümünden mezun oldu. 2016 yılında kendi işletmesini kurdu. Devlet desteği alarak 40 kovan ile işe başlayan Akosman, iki yıl önce dünya evine girdiği eşi Sevgi Akosman ile birlikte işletmesini büyüttü. Akosman, 8 yıl boyunca bilinçli arıcılık yöntemleri uyguladı. Saflık derecesi ve kalitesini gösteren prolin değerlerinin normal sınırları 800 ila bin olurken; çift 2023 yılında ürettikleri kestane balının prolin değerin bin 423’e çıkararak dünyaya tanıtmayı hedefledi. Bu kapsamda kestane balını 19-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında Londra’da düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması’na gönderdi.

Yarışmaya 54 ülkeden çiçek ve kestane balı kategorilerinde binlerce çeşit bal gönderildi. Ancak Akosman’ın gönderdiği kestane balı, bin çeşit kestane balı arasından saflık derecesi ve kalite derecesini gösteren prolin değerlerinin normal sınırların üstünde çıkmasıyla ’altın bal’ ödülüne layık görüldü.

"Ailecek arıcılık sektöründeyiz"

Muhammet Akosman, genç olduğu için daha fazla merakla bu işi yaptığını anlatarak "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Bölümü mezunuyum. Dededen gelen arıcılık mesleğimiz var. Babam, amcalarım, ablam, kardeşlerim ile birlikte tamamen arıcılık sektöründeyiz. 2016 yılında ailemden hariç genç çiftçi desteği ile devlet bize 40 kovan bir proje verdi. Biz bu projeyi geliştirdik. Kendimizi tamamen kestane balına adadık. Şu an 800’e yakın kovanımız var. Genç olduğumuz için bu işi biraz daha meraklı şekilde yapıyoruz" dedi.

"Faydaları diğer ballardan ayırıyor"

Kestane balının insan sağlığına olan faydalarına değinen Akosman, "Akciğer, mide rahatsızlığı, kalp rahatsızlıklarında, bağışıklıkta birçok faydası var. Bu da bizi kestane balını ön plana çıkartıyor. Özellikle antioksidan değeri bakımından kestane balımız dünyada ilk sıralarda geliyor. Bu da kestane balının tabi ki diğer ballardan ayırıyor" ifadelerini kullandı.

Akosman, "Her sene kendi ürettiğimiz balı tahlile gönderdiğimizde kendimizi tatmin edecek şekilde sonuçları görmek istiyoruz. Burada da yüksek prolin değerlerini her geçtiğimiz sene artarak gördüğümüzde bu bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"Kestane balının diyarı Zonguldak" sözü dünyaya ulaştı

"Elimizde böyle güzel bir bal var. Neden dünyaya tanıtmayayım? Zonguldak’ın adını bütün dünyada kestane balını çok rahatlıkla tanıtabilirim" diyen Akosman, Londra’daki uluslararası bal yarışmasına katılma fikrinin nasıl oluştuğunu anlattı. Akosman, "2023 yılında ürettiğim bin 423 prolin değerli kestane balı ile Londra’daki bal yarışmasına katıldım. Orada da sağlığa olağanüstü faydası, benzersizliği, tadı ile birlikte rekabet kategorisinde kalite ödülü aldım. Altın bal ödülünü Zonguldak’a ve kestane balı olarak bütün dünyaya tanıttım" dedi.

"Kalite anlamında dünyada birinci sırada geliyor"

Akosman, "Benimle birlikte 54 farklı ülke bu bal yarışmasına katıldı. Kestane balı kategorisinde de bin farklı çeşit bal yarışmaya katıldı. Orada da altın bal ödülü ile birinci seçildik. Bizim araştırmalarımız sonucunda dünyada en kaliteli ballar sınıfında prolin değerleri yüksek olan ballar geliyor. Bunun örnekleri de var. Türkiye’de ve dünyada var. Bin 300 ila bin 400 bandı arasında prolin değerleri var. Benim ürettiğim kestane balı en son ki analiz sonucunda bin 980 prolin geldi. Dünya standardının çok üstünde bir rakam. Birinci sırada gelecek bir bal" diye konuştu.

"Yeraltı elmasımız taşkömürü, yer üstü elmasımız kestane balı"

Zonguldak’ta üretilen taşkömürü kalori değeri yüksek olması sebebiyle "yeraltından çıkan elmas" olarak nitelendiriliyor. Muhammet Akosman da taşkömürünü örnek göstererek prolin değerleri normal sınırların üzerinde olan kestane balını da "yerüstü elması" olarak nitelendirdi. Akosman, "Zonguldak balını da bütün dünyaya tanıtabilecek elimizde yer üstü elmasımız var. Biliyorsunuz, yer altı elmasımız taşkömürüdür. Artık yer üstü elmasımız da kestane balımız. Bu da bizi ön plana çıkartacaktır. Uluslararası yarışmaya katılıp da 54 ülke arasından en iyi sonucu almak bizi gururlandırdı. Altın bal ödülünü almak bizi ön plana taşıdı. Bundan sonraki süreç bizim için biraz daha kolay olacak. Biz bu balı uluslararası yarışmalara katılarak tekrar bütün dünyaya daha rahat şekilde duyurabileceğiz. Biz artık değerli bir ürünümüz olduğunu biliyoruz. Kestane balımız, antioksidan değeri bakımından dünyada ilk sıralarda gelen değerli bir ürün. Prolin değerlerinin de bin 980 olması, tıbbi olarak da balı kullanabilecek nitelikte. Çünkü bal, enerji ve şifa verici kalitesi ile çok rahatlıkla dünyaya tanıtabiliriz" diye belirtti.

İşçi arının doğumuna çıkışına şahit oldular

Muhammet Akosman’ın eşi Sevgi Akosman da kestane balını dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. Arılıkta kovanları gezen çift, 21 günün ardından yeni doğan bir işçi arının kovandan çıkışına da şahit oldu. Öte yandan Muhammet Akosman, bin 423 prolin değeri ile aldığı ödülün ardından kendisi ile yarıştığını ifade ederek bu yıl balın prolin değerinin bin 980’e ulaştığını ve bu kaliteyi daha da yukarıya taşıyacağını söyledi.