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KKM hesaplarında düşüş devam ediyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürerken; 28 Şubat haftasında KKM toplam büyüklüğü 32,76 milyar TL gerileyerek 846,6 milyar TL oldu.

Haber Merkezi
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KKM hesaplarında düşüş devam ediyor
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 879,3 milyar TL'den, 846,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 16 trilyon 690,9 milyar TL'den 16 trilyon 857,6 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 19 trilyon 871,2 milyar TL'den 19 trilyon 803,7 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 92,9 milyar TL'den 2 trilyon 117,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 875,3 milyar TL'den 1 trilyon 926,2 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 328,8 milyar TL'den 333,7 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 28 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.

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