KKM hesaplarında yeni rekor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 776,8 milyar TL'den 1 trilyon 890,6 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 618,4 milyar TL'den 8 trilyon 751,2 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 112,5 milyar TL'den 10 trilyon 307 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 280,1 milyar TL'den 1 trilyon 298,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 577 milyar TL'den 299 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 159 milyar TL'den 160,7 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 14 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.