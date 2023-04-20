Bankacılık sektörünün kredi hacmi 132,8 milyar TL arttı

Bankacılık sektöründeki son veriler, kredi hacmindeki artışın devam ettiğini gösteriyor. BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, geçen hafta kredi hacmi 132 milyar 851 milyon lira artışla 8 trilyon 751 milyar 294 milyon liraya yükseldi. Bu artışta, özellikle ticari kredilerdeki yükseliş etkili oldu. .

Tüketici kredileri tutarı da artarak 1 trilyon 298 milyar 145 milyon liraya yükseldi.

Bu kredilerin 402 milyar 698 milyon lirası konut, 68 milyar 790 milyon lirası taşıt ve 826 milyar 657 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı da artarak 1 trilyon 96 milyar 277 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacakları ise 21 milyar 999 milyon lira artarak 599 milyar 27 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar ise 160 milyar 675 milyon liraya yükselirken, bu takipteki alacakların 139 milyar 735 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Yasal öz kaynaklar ise 6 milyar 878 milyon lira artışla 1 trilyon 816 milyar 101 milyon liraya yükseldi.