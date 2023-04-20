Merkez Bankası brüt döviz rezervleri arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Yayımlanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 14 Nisan itibarıyla 69 milyar 411 milyon dolara çıkarak bir önceki haftaya göre 920 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde altın rezervleri ise 493 milyon dolar azalarak 52 milyar 119 milyon dolara indi.

Bu durum, Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin 121 milyar 531 milyon dolar olarak belirlendiği 14 Nisan haftasında, önceki haftaya kıyasla 428 milyon dolar artış yaşandığını gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 121 milyar 103 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 258,10 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 258,10 milyon dolar artış gösterdi. Bu artışla birlikte, 14 Nisan ile sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 187 milyar 905 milyon dolara yükseldi.

Ancak, yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 605 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 468 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 134 milyon dolar düşüş gösterdi.



