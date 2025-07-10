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İnşaat maliyetleri yükseliş hızını kaybetmeye devam etti

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,40 arttı, aylık yüzde 0,88 arttı. İnşaat maliyetlerinde yıllık artışın hız kaybetmeye devam ettiği görüldü.

Haber Merkezi
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İnşaat maliyetleri yükseliş hızını kaybetmeye devam etti
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi Mayıs 2025 verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, Mayıs 2025’te bir önceki aya göre yüzde 0,88 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,40 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,52 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,39 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,46 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,24 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,40 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,11 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,20 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,11 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,03 arttı.

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