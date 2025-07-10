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Sanayi üretimi mayısta bu yılın en yüksek artış hızına ulaştı

Sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın en yüksek artış hızına ulaştı; yıllık bazda üretim yüzde 4,9 arttı.

Haber Merkezi
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Sanayi üretimi mayısta bu yılın en yüksek artış hızına ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretimi Endeksi Mayıs 2025 verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi 3. ayda da yükselişini sürdürerek 2025'in en yüksek artış hızına ulaştı.

Yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,9 oranında arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,7 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,1 arttı

Bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında artan sanayi üretiminin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.

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