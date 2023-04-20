Yabancı yatırımcı 179 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Yabancı yatırımcılar, geçen hafta net 179 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 6 milyon dolarlık DİBS ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Nisan haftasında net 179 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Nisan itibarıyla 24 milyar 763,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Nisan'da 25 milyar 880,8 milyon dolara çıktı.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 225 milyon dolardan 1 milyar 147,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 75,2 milyon dolardan 74,5 milyon dolara indi.