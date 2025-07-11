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Ticaret ve perakende satış hacmi mayısta yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi mayısta yıllık bazda yüzde 19,2, perakende satış hacmi ise yüzde 17,7 artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Ticaret ve perakende satış hacmi mayısta yıllık bazda arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5, perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,6 ve toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,3 yükseldi.

Ticaret satış hacmi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 17,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 20,2 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 17,7 artış gösterdi.

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