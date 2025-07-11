Cari açık mayısta beklentilerin altında kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB Mayıs 2025 Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı mayısta 684 milyon dolar açık verdi. Piyasa beklentisi 825 milyon dolar açık olması yönünde olurken, nisan ayında 7,68 milyar dolarlık açık verilmişti.

Cari işlemler hesabının mayıs ayında yıllıklandırılmış açığı ise 16,04 milyar dolar oldu.

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4 milyar 68 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 804 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yıllıklandırılmış verilere göre, mayıs ayında cari açık yaklaşık 16,0 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 61,0 milyar ABD doları açık vermiştir. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,2 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,2 milyar ABD doları ve 68 milyon ABD doları açık vermiştir.

Seyahat gelirleri 4,3 milyar dolar

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 5.635 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.872 milyon ABD doları ve 4.368 milyon ABD doları olmuştur.

2025 yılı mayıs ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,6 milyar ABD doları, krediler 25,1 milyar ABD doları ve ticari krediler 3,4 milyar ABD doları katkı verirken; net portföy yatırımları 3,8 milyar ABD doları ve efektif ve mevduatlar ise net bazda 14,5 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15,0 milyar ABD doları olmuştur.

Doğrudan yatırımlar arttı

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 702 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1.377 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 675 milyon ABD doları artmıştır. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 238 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 171 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görülmektedir.

Portföy yatırımları mayıs ayında 2.498 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 396 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 2.576 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve reel sektör tahvillerinde sırasıyla 916 milyon ABD doları ve 161 milyon ABD doları net alış, banka menkul kıymetlerinde ise 238 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Rezervlerde artış

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 815 milyon ABD doları, 2 milyon ABD doları ve 1.277 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2.305 milyon ABD doları ve 156 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 2.461 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 13.466 milyon ABD doları net artış olmuştur."