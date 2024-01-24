Kök maaş nedir? Kök maaş nasıl hesaplanır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklilerin maaş zam oranında artışa gidildiği ve ½49,25'e çıkartıldığı bildirilmişti. Bu duyurunun ardından emekliler de zamlı maaşını öğrenmek için kök maaşını merak etmeye başladı. Peki, Kök maaş nedir? Kök maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır?

Kök maaş nedir?

Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor. En düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.

Kök maaş nasıl hesaplanır?

Kök maaşı bulmak için farklı yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını basit şekilde tespit edebiliyor. SSK'dan emekli olanlar, e-Devlet'e giriş yapıp "arama" kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor. Daha sonra karşılarına gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil öğrenilmiş oluyor.