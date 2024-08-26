Konkordato ilanları neden artıyor? Yüksek faizden kaçış yolu mu?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, konuyla ilgili açıklamasında konkordato simsarlığının önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Gazetesin'in aktardığına göre deri ve deri mamulleri sektöründe yeni yatırım yapılmadığını, diğer sektörlerde de azaldığını belirttiği açıklamasında "Çünkü yatırım için gerekli krediye yüzde 60 faizle ulaşabiliyorsunuz. Bu yüzden Türkiye'de yatırım ortamı yok denecek kadar az. Diğer yandan imalat sanayisi için de durum yaklaşık aynı. Dünyada talep azalıyor, rakipler daha uygun fiyata üretim yapıyor. Küresel riskler sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı dericilik sektörünü derinden etkiledi. İsrail-Filistin savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler de eklenince sektörümüzde işler giderek zorlaşmaya başladı" dedi.

"Krizlerde bu daha sık görülüyor"

Yaşanan bu kötü ortamda zorlukların konkordatoyu beraberinde getirdiğini söyleyen Karaca "Konkordato artışının sebebi sadece okonomik kriz değildir. Bir diğer sebebi yüksek faizlerdir. Yüksek faizden kurtulmak isteyen bazı şirketler konkordatoya sığınıyor. Önümüzdeki günlerde bunları takip edeceğiz. Bu konuda endişeliyiz. Geçtiğimiz dönemlerde de konkordato simsarlığı vardı. 'Kısa sürede konkordato işinizi halledelim' diyenler vardı. Krizlerde bu daha sık görülüyor. Sistemde bir açık da vardı. Bu yüzden konkordato simsarlığının önüne geçilmeli. Konkordato ilan eden her türlü korunuyor ama alacaklı firmalar zor durumda kalıyor. Bildiğimiz kadarıyla yılbaşından bu yana 161 firmanın konkordato talebi kabul edildi. Henüz durum vahim değil ama yüzde 50 artış var. Zor durumda şirketin devamı için bu yol önemli ama bunun kötü niyetli kullanımı önlenmeli. Çünkü bir şirketin konkordato ilan ederek koruma altına alınması, o şirketten alacaklı olan firmaları çok zor durumda bırakabiliyor. Sistemin devamı için bir strateji belirlenmesi şart. Konkordato sistemi baştan sonra düzenlenmeli. Konkordato ilan eden şirketlerin alacaklılarının korunması için de yöntem bulunmalı" dedi.