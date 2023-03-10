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Konteyner konut ithalatında vergiler sıfırlandı

Taşınabilir evlerin (konteyner) ithalatında gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi (İGV) 31 Temmuz'a kadar sıfırlandı.

Haber Merkezi
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İthalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla, söz konusu ithalata ilişkin tabloya, 31 Temmuz'a kadar bu kapsamdaki ithalatta gümrük vergisinin sıfır olarak uygulanacağına yönelik bir dip not eklendi.

İthalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, konut amaçlı konteyner ithalatında İGV'nin de sıfır olarak uygulanması hüküm altına alındı.

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