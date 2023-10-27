Kredi kartıyla yaşayana kötü haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 ayda politika faizini 2650 baz puan artırımla yüzde 8,5’ten yüzde 35’e çekerken, kredi kartı ve nakit çekim faizleri de buna oranla hızlı yükseldi.

Haziran ayında yüzde 1,36 olan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, 1 Kasım itibarıyla yüzde 3,66'ya yükselecek.

sozcu.com.tr'den Emre Deveci'nin haberine göre; eğer kredi kartı borcunuzun yalnızca asgari tutarını öderseniz, geriye kalan borç üzerine akdi faiz uygulanıyor. Bu oran, haziranda yıllık bileşik faiz olarak vergiler dahil yaklaşık yüzde 23'ken, 1 Kasım itibarıyla bu oran yaklaşık yüzde 75'e yükselecek.

Kredi kartı gecikme faizi yıllık yüzde 83'e yükselecek

Haziranda yüzde 1,66 olan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı, 1 Kasım itibarıyla yüzde 3,96'ya yükselecek.

Kredi kartı borcunuzun asgari tutarını ödemezseniz ya da eksik öderseniz, gecikme faizi uygulanıyor. Bu oran, haziranda yıllık olarak vergiler dahil yaklaşık yüzde 28'ken, 1 Kasım itibarıyla yaklaşık yüzde 83'e yükselecek.

Nakit çekimde gecikme faizi 3 hane olacak

Nakit çekim veya kullanım ile kredili mevduat hesapları işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, haziranda yıllık bazda vergiler dahil yüzde 23'ken 1 Kasım itibarıyla yaklaşık yüzde 96'ya yükselecek.

Haziranda yüzde 1,66 olan nakit çekim veya kullanım ile kredili mevduat hesapları işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı, 1 Kasım itibarıyla yüzde 4,72'ye yükselecek.

Söz konusu oran, haziranda yıllık bazda vergiler dahil yüzde 28'ken 1 Kasım itibarıyla yüzde 105'e yükselecek.

Yukarıda bahsedilen oranlar, Merkez Bankası tarafından belirlenen tavan oranlar yani üst sınırlardır. Bankalar bu oranların altında değişen oranlar belirleyebiliyor.