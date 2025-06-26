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İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 275'e varan oranda zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 275'e varan oranda zam yapıldı
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UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB'nin teklifiyle, deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı.

420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 zamla 500 liraya yükseldi

Bu kapsamda, 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 zamla 500 liraya yükseldi. Tarifede aşamalı ücretlendirilen mil taşıma ücretinin tek fiyat olarak yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, 1-4 mil arası taşıma ücreti olan 310 lira, 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira ve 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira iptal edilerek, tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı. Böylece 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 zam yapılmış oldu.

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