  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 'AK Parti Anayasa Komisyonu' Beştepe'de üçüncü toplantısına başladı
Takip Et

'AK Parti Anayasa Komisyonu' Beştepe'de üçüncü toplantısına başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan 'AK Parti Anayasa Komisyonu' Beştepe'de üçüncü toplantısına başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'AK Parti Anayasa Komisyonu' Beştepe'de üçüncü toplantısına başladı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, “AK Parti Anayasa Komisyonu”nun kurulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık edeceği komisyonun, yaz dönemi boyunca çalışmalarını sürdüreceği açıklandı.

Komisyonda AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacağı belirtilmişti.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan 'AK Parti Anayasa Komisyonu' Beştepe'de üçüncü toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında başladı.

Erdoğan 10 hukukçu görevlendirdiğini açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada yeni anayasa mesajı vererek 10 hukukçu görevlendirdiğini şöyle açıklamıştı: Erdoğan, "Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine vesile olacak yeni anayasayı, evrensel ölçüleri yansıtan eksiksiz hürriyetler listesi olarak demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz." ifadelerini kulanmıştı

 

Gündem
AYM'den memurların lehine karar: Kınama cezası düzenlemesi iptal edildi
AYM'den memurların lehine karar: Kınama cezası düzenlemesi iptal edildi
Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinin yapımı devam ediyor
Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinin yapımı devam ediyor
DEM Parti İmralı Heyeti'nden Numan Kurtulmuş'a Ziyaret!
DEM Parti İmralı Heyeti'nden Numan Kurtulmuş'a Ziyaret!
Bayat döner satmak isteyen işletmeye 42 bin lira ceza kesildi
Bayat döner satmak isteyen işletmeye 42 bin lira ceza kesildi
Kandilli duyurdu: Kütahya'da deprem
Kandilli duyurdu: Kütahya'da deprem
Orman alanlarının deniz kıyısında kalan bölümü özel mülkiyete tahsis edilebilecek
Orman alanlarının deniz kıyısında kalan bölümü özel mülkiyete tahsis edilebilecek