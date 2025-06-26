'AK Parti Anayasa Komisyonu' Beştepe'de üçüncü toplantısına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, “AK Parti Anayasa Komisyonu”nun kurulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık edeceği komisyonun, yaz dönemi boyunca çalışmalarını sürdüreceği açıklandı.

Komisyonda AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacağı belirtilmişti.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan 'AK Parti Anayasa Komisyonu' Beştepe'de üçüncü toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında başladı.

Erdoğan 10 hukukçu görevlendirdiğini açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada yeni anayasa mesajı vererek 10 hukukçu görevlendirdiğini şöyle açıklamıştı: Erdoğan, "Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine vesile olacak yeni anayasayı, evrensel ölçüleri yansıtan eksiksiz hürriyetler listesi olarak demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz." ifadelerini kulanmıştı