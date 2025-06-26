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Bayat döner satmak isteyen işletmeye 42 bin lira ceza kesildi

Şanlıurfa'da bir gün önceki döneri satmaya çalıştığı tespit edilen işletmeye 42 bin 76 lira cezası uygulandı.

Haber Merkezi
AA
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Bayat döner satmak isteyen işletmeye 42 bin lira ceza kesildi
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gıda kontrol birimi ekipleri denetim yaptı.

Kontrollerde bir gün önceden kalmış döneri yeniden tüketime sunmak isteyen bir lokanta tespit edildi.

Hijyen kurallarını ihlal eden işletmeye 42 bin 76 lira ceza uygulandı.

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