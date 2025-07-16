TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan süreç komisyonu toplantısı: Grup başkan vekilleri çağrıldı

PKK'nın sembolik silah bırakma töreninin ardından TBMM'de kurulması planlanan komisyon için çalışmalara hız verildi.

Partilerin grup başkan vekilleri ile kritik toplantı

Siyasi partilerden üye istemesi beklenen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, öncesinde grup başkan vekilleriyle bir toplantı daha yapacak.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kurulması beklenen komisyon için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu hafta siyasi partilerden üye istediği bir resmi yazıyı siyasi parti gruplarına göndermesi bekleniyordu. T24'ün edindiği bilgiye göre, üye istenmeden önce bir toplantı daha yapılacak. Kurtulmuş’un toplantı çağrısı parti gruplarına iletildi.

Kurtulmuş, haziran ayının sonunda grup başkan vekilleriyle yaptığı toplantıda siyasi partilerin komisyonun yapısına dair görüşlerini dinlemişti. Siyasi partiler önerilerini yazılı olarak da iletmişti. Ayrıca her siyasi parti, Kurtulmuş ile koordinasyonu yürütmesi için birer grup başkan vekili görevlendirmişti.

Yeterli müzakere yapılmamaması eleştirilmişti

Tüm önerileri inceleyen Kurtulmuş’un siyasi partilerin uzlaştığı noktaları dikkate alarak bu hafta komisyona üye istemesi bekleniyordu.

Ancak CHP Grup yönetimi komisyona ilişkin yeterli müzakere yapılmadığını, müzakere yapılmadan üye bildirimi istenmesinin doğru olmadığını ifade etti.

TBMM komisyonun kuruluşu cuma günü ilan edilebilir

Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş, siyasi parti gruplarından üye istemeden önce grup başkanvekilleriyle bir kez daha bir araya gelecek. Cuma günü gerçekleşecek toplantı sonrasında Kurtulmuş’un, komisyona ilişkin son durumu açıklaması bekleniyor.