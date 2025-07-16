Gözler Kabine toplantısında! Hangi konular masada olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, İsrail’in Suriye saldırıları, bölgesel gelişmeler ve ekonomi olacak.

Gündemin ilk maddesi PKK’nın silah bırakma süreci olacak

Kabine, Terör örgütünün sembolik PKK’nın silah bırakması sonrasında ilk kez toplanacak. Gündemin ilk sırasında ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ve son gelişmeler olacak.

PKK’nın silah bırakma sürecinin birkaç ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte, örgütün silah bırakması için hazırlanan takvim kapsamında atılacak adımlar toplantıda ele alınacak.

MİT’in saha çalışmalarının da kabinede müzakere edilmesi bekleniyor. DEM Parti yetkililerinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşmenin yansımalarının da masaya yatırılması bekleniyor.

İsrail’in Suriye’ye saldırıları ve bölgede yaşanan gerilim ele alınacak

Kabine toplantısının kritik gündeminde bölgesel gelişmeler de yer alacak. Suriye’nin güneyinde merkezi yönetim ile Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalar ve İsrail’in merkezi yönetime dönük hava saldırıları da toplantıda ele alınacak.

Suriye’deki hassas durum kabinede istişare edilecek. Suriye’de ateşkesin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, SDG’nin merkezi yönetime entegrasyonu gibi meseleler de mercek altına alınacak.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde arabuluculuk

Diğer yandan, Kabine toplantısında Ukrayna-Rusya savaşının bitirilmesi için Türkiye arabuluculuğunda atılan adımlara da bir parantez açılacak.

Ekonomi ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek

Enflasyonla mücadelede atılan adımlar, Bakanlıkların çalışmaları ve fahiş fiyat denetimleri de kabinenin gündeminde olacak.