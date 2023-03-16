Kur korumalı mevduat 1,6 trilyon TL oldu
Kur korumalı mevduat toplamı, geçtiğimiz hafta 26,2 milyar TL artarak 1,6 trilyon TL'ye yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 577,2 milyar TL'den 1 trilyon 603,4 milyar TL'ye çıktı.
Aynı haftada krediler 8 trilyon 88,4 milyar TL'den 8 trilyon 172,9 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 531 milyar TL'den 9 trilyon 654,2 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 202,8 milyar TL'den 1 trilyon 226,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 514 milyar TL'den 519,6 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 159,1 milyar TL'den 159,2 milyar TL'ye yükseldi.