Kur korumalı mevduat 1,6 trilyon TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 577,2 milyar TL'den 1 trilyon 603,4 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 88,4 milyar TL'den 8 trilyon 172,9 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 531 milyar TL'den 9 trilyon 654,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 202,8 milyar TL'den 1 trilyon 226,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 514 milyar TL'den 519,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 159,1 milyar TL'den 159,2 milyar TL'ye yükseldi.