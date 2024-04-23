Küresel ham çelik üretimi azalırken, Türkiye'de yüzde 18 arttı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2024 yılı Mart ayına ilişkin küresel ham çelik verilerini paylaştı.

Buna göre, buna göre, küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 düşüşle 161,2 milyon ton seviyesine geriledi. Verilerine göre, dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi yüzde 7,8 düşüşle 88,3 milyon ton oldu.

Aynı ayda Hindistan'ın üretimi yüzde 7,8 artışla 12,7 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 3,9 düşüşle 7,2 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde değişmeyerek 6,9 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 0,8 artışla 6,6 milyon ton, Güney Kore'nin üretimi yüzde 9,5 düşüşle 5,3 milyon ton oldu.

Söz konusu ayda Almanya yüzde 8,4 artışla 3,5 milyon ton, İran yüzde 2,0 artışla 2,8 milyon ton, Brezilya yüzde 5,6 artışla 2,8 milyon ton ham çelik üretti. Türkiye'nin üretimi ise yüzde 18,0 artışla 3,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk çeyrek döneminde global ham çelik üretimi yüzde 0,5 artışla 469,1 milyon tona ulaştı.

Söz konusu dönemde Çin'de üretim yüzde 1,9 düşüşle 256,6 milyon ton seviyesinde kalırken, Hindistan'da yüzde 9,7 artışla 37,3 milyon ton oldu.

Türkiye üretimini yüzde 28,4 yukarı çekerek, en fazla artış gösteren ülkelerin başında yer aldı. Böylece üretim 9,5 milyon ton olarak gerçekleşti.