Kuyumculardan ithalat talebi: Sektör zor durumda, kota kaldırılmalı

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, yaptığı açıklamada, geçen yıl işlenmemiş altın ithalatında hayata geçirilen kota uygulamasının Türk kuyumculuk sektörünü etkilediğini ifade etti.

Yazılı açıklamasında sektörün 1-2 yıl öncesinde dünya liderliği hedefi bulunduğunu aktaran Atayık, üreticilerin ve ihracatçıların, kota nedeniyle yurt dışı pazarlarında zorluk yaşadığını kaydetti.

Atayık, "İhracatçı firmalarımız, bugün kota nedeniyle oluşan yüksek fiyat tablosu nedeniyle ihracat müşterilerinin büyük kısmını kaybetme riskini yaşıyor. Hızlı çözüm üretilmez ve altın kota uygulaması tümüyle kaldırılmazsa Türk kuyumculuk sektörünün dünya ölçeğinde yıllardır adım adım kazandığı alanı kaybetmekte olduğu bilinmelidir." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın negatif sonuçlarını İstanbul Mücevher Fuarı'nda gözlemlediklerini belirten Atayık, Oda olarak uygulamanın meslekte ve kuyumculuk piyasasında oluşturduğu durumu, Mücevher İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası'ndaki kuyumculuk komiteleri ile ilgili bakanlıklara ve kurumlara anlattıklarını bildirdi.

Atayık, "Sektörün temsil kurumları olarak yaptığımız görüşmeler sonucu, kamu bankaları ve özel bankalarda firma ve markalarımız için altın kotası açıldı. Son olarak Ticaret Bakanlığı, 'Yetki Belgesi' sahibi perakendeci kuyumculara ons başına 15 dolar ilave fiyatla ve ihracatçılarımıza benzer bir uygulama ile ons başına 10 dolar ilave fiyatla altına ulaşım imkanları sundu." değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Atayık, uygulamadan ihracatçı firmaların yanı sıra orta boy atölyeler ile irili, ufaklı üreticilerin de olumsuz etkilediğini aktardı.

Ticaret Bakanlığının yetkilendirdiği ve yetki belgesi verdiği kişilerin perakende satış işlemi yapan kuyum işletmeleri olduğunu, üreticilerin ise yetki belgelerinin bulunmadığını, kapasite raporlarının olduğunu anlatan Atayık, şu ifadeleri kullandı:

"Üreticilerimizin sahip oldukları üretim kapasitelerine göre sunacakları ve bağlı oldukları kuyumcu meslek odaları, ticaret ve sanayi odaları marifetiyle aldıkları 'Kapasite Raporları' esas alınarak ve ihracatçılara uygulanan ons başına 10 dolar ilave fiyatla ham maddeleri olan altına ulaşımlarına imkan tanınmalıdır."

Atayık, bankalarda kuyumcu firmalara verilen yeni imkanları olumlu karşılamakla beraber uygulamanın tümüyle yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirtti.