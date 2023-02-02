Lagarde: "İşimizin bitmediğini biliyoruz"

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın "tarihi" faiz artırımı kararının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu. Lagarde, 1 Ocak'ta Euro Bölgesi'ne katılan 20. ülke olan Hırvatistan'ı kutlayarak başladı.

ECB Yönetim Konseyi'nin bugün bankanın üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığını hatırlatan Lagarde, bunun enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye indirmeyi hedeflediğini söyledi. Lagarde, tedarik zincirindeki dar boğazların kademeli olarak gevşediğini ve ekonominin beklenenden daha dirençli kalarak gelecek çeyreklerde toparlanacağını ifade etti.

"Ekonomik büyüme görünümüne yönelik riskler daha dengeli hale geldi"

Christine Lagarde, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyümenin yakın vadede zayıf kalmasını beklediklerini aktararak, "Kısmen, yüksek enerji maliyetlerinin ekonominin geneline yayılmasından dolayı fiyat baskıları güçlü olmaya devam ediyor." dedi.

Bununla birlikte Avrupa'da gaz arzının daha güvenli olduğunu, arz baskılarının hafiflediğini, tüketici güveninin iyileştiğini ve artan ücretler ile düşük enerji fiyatlarının tüketimi artıracağını vurgulayan Lagarde, ekonomik büyüme görünümüne yönelik risklerin daha dengeli hale geldiğini söyledi.

Lagarde, işsizlik oranının hala tarihi düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini ancak oranın gelecek çeyreklerde artabileceğini belirtti.

"Yüzde 2'lik enflasyon hedefimize ulaşana kadar elimizdeki tüm araçları kullanacağız"

ECB'nin enflasyona karşı faiz artırım rotasına bağlı kalacağına ve martta 50 baz puanlık faiz artırımına işaret eden Lagarde, "Fiyat baskısı göz önüne alındığında, şubat ve mart aylarında 50 baz puanlık bir faiz artışı konusunda ECB Yönetim Konseyi'nde genel mutabakat var." dedi.

ECB Yönetim Konseyi'nde gelecek dönemlerde faiz artırımları konusunda nasıl iletişim kurulacağına ilişkin değerlendirmeler olduğunu ancak fikir birliğine varılmadığını aktaran Lagarde, faiz artırımı konusunda devamlılığın çok önemli olduğunu ve ECB'nin faizleri istikrarlı bir şekilde artırma patikasına devam edeceğini bildirdi.

Lagarde, "Yüzde 2'lik enflasyon hedefimize ulaşana kadar elimizdeki tüm araçları kullanacağız. Henüz işimizin bitmediğini biliyoruz. Enflasyonda yüzde 2'ye ulaşma kararlılığımızdan şüphe edilmemeli." diye konuştu.

"Bilanço küçültülmesi ECB'nin ana aracı değil"

ECB Başkanı Lagarde, enflasyon oranının beklenenden daha hızlı düşüşe geçtiğini ifade ederek, enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için faiz artırımlarını kullanacaklarını bildirdi.

Lagarde, dezenflasyonist sürecin başlamadığına işaret ederek, manşet enflasyon düşse bile fiyat baskısının son derece yüksek olmaya devam ettiğini vurguladı. Lagarde, "Bilanço küçültülmesi ECB'nin ana aracı değil." dedi.

Faiz artırımında her şeyden önce hedefin, enflasyonu yüzde 2'nin altına düşürmek olduğunu belirten Lagarde, mart ayında 50 baz puanlık faiz artırımının neden önceden belirlendiğine ilişkin bir soru üzerine, bu kararın, Aralık 2022'de yapılan toplantıda enflasyon hedefine ulaşmak için istikrarlı duruş söyleminin devamlılığı açısından alındığını söyledi.

ECB, bugün üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Banka, refinansman faizini yüzde 3'e, mevduat faizini yüzde 2,5'e ve marjinal fonlama faizini yüzde 3,25'e yükseltti.

Yüksek ikinci faiz artırımı kararıyla Euro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 8,5 olan enflasyonun daha da artmasına tepki veren ECB, daha fazla faiz artışının da masada olduğuna işaret etti.