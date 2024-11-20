Mahfi Eğilmez: Asgari ücrete kaybedilen satın alma gücü iade edilmeli

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomiye yönelik gelişmeleri CNBC-e’de değerlendirdi. Eğilmez, 21 Kasım Perşembe günü 14:00’te açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına yönelik “Yarını pas geçer, aralıkta da faiz indirimini çok olası görmüyorum” derken, 2024 yılında faiz indirimi olasılığı öngörmedi.

Eğilmez, “Enflasyon yılı yüzde 44-45'lerde bitirecek gibi görünüyor” derken, “Ancak ocakta belki faiz indirimi olabilir” diye de ekledi.

"Küçük işletmeler sıkıştı"

Ünlü iktisatçı, faiz indiriminde farklı beklentiler olduğunu hatta “yıl bitmeden indirim çağrısı yapanlar” olduğunu söylerken, reel sektörde özellikle küçük işletmelerin sıkışma yaşadığını belirtti. TCMB’nin para politikasındaki enflasyonla mücadelesine “Maliye politikası para politikasına destek olmuyor” diye de vurguladı.

"Asgari ücrette kaybedilen satın alma gücü iade edilmeli"

Mahfi Eğilmez, asgari ücret zammına yönelik, “kaybedilen satın alma gücü iade edilmeli” derken, bu oranın yüzde 45 civarında olduğunu, “Yüzde 50 desek aşağı yukarı 8 bin 500 lira kayıp var. 2024 başındaki satın alma gücünü iade edelim, ilave zam da yapmayalım orada sabit tutalım” değerlendirmesini yaptı.

Brezilya’daki G20 zirvesi ve ABD’de kabine oluşumu

Eğilmez, G20 zirvesinden yansıyanlara yönelik, “Temenniler var, tavsiyeler var ama bunlara uymadığınız zaman ne olacağına dair hiçbir şey yok. Kararlara uyulmazsa bir şey olmuyor, dolayısıyla alınan kararlar havada kalıyor. Öyle olunca da sonuç çıkmıyor” dedi.

ABD’de yeniden seçilen Başkan Trump’ın şekillendirmeye çalıştığı kabinesine yönelik de Eğilmez şunları söyledi:

“Dikkatimi ilk çeken hepsinin tartışmalı isimler olduğu. Şahin tipli isimler bunlar. Tartışmalı bir kabine kurdu, kendi de tartışmalı bir tip. Merakla bekliyorum, nasıl kararlar alacaklar?”

“Trump görüş değiştirirse Bitcoin birdenbire düşebilir”

Trump’ın seçilmesinin ardından rekorlar kıran Bitcoin’deki yükselişe yönelik, Mahfi Eğilmez şunları ifade etti:

“Trump başlangıçta kripto paralara karşıydı. Trump bu işi desteklediğini neredeyse paranın yerine koyacağına kadar yaklaşan açıklamalar yaptı. 95 bin seviyelerine kadar yükseldi. Ne kadar devam eder bilmiyorum. Trump görüş değiştirirse birdenbire düşebilir. Trump'ın her şeyi yapma olasılığı var. Bitcoin alın tamam ama bütün servetinizi buraya yatırmayın. Yatıranlar geçmişte Trump'ın bir sözüyle tepetaklak oldular.”