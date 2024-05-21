MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu: Kamuda tasarruf makinelerden başlamalı

ANKARA (EKONOMİ) - Makine sanayicileri, son bir yıllık dönemde ihracatı yüzde 5.4 artırarak 28.1 milyar dolara çıkarırken, Ocak-Nisan dönemindeki ihracat yüzde 3.6 azalarak 8.9 milyar dolar oldu.

Makine İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamada (MAİB) yıllıklandırılmış bazda makine ithalatının ise yüzde 12.9 azalarak 45.5 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde Rusya’ya yapılan ihracat yaptırımların etkisiyle yüzde 20 civarında gerilerken, Suudi Arabistan’a yüzde 30.7, Özbekistan’a yüzde 29.7, Mısır ve Cezayir’e yapılan ihracat ise yüzde 15 arttı.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu Avrupa’da ekonomik bir daralma beklenmese de imalat ve inşaattaki durgunluğun Almanya’da çabuk geçmesinin öngörülmediğini dile getirdi.

Finansman olanaklarındaki daralmaya ve pahalanmaya bağlı olarak, yatırım ve faaliyet ortamında bir zayıflamanın doğal olduğuna değinen Karavelioğlu,

“Makine ve ekipmanları sanayiinde yıllık üretici fiyat artışı, yüzde 55,6 seviyesindeki yurt içi üretici fiyat artışının 10 puan üzerinde seyrediyor. Bu veriler, özkaynakla ilerlemeyi tercih edegelmiş sektörümüzün üretim ölçeklerindeki tedrici bozulmaya ve aynı zamanda personel maliyetlerinde diğer sektörlerden daha yüksek artışlarla karşı karşıya kaldığına işaret ediyor” dedi.

Altın ithalatına kota getirilmesiyle ithalata 4 ayda 6.5 milyar dolarlık etki yaratıldığına dikkat çeken Kutlu Karalvelioğlu, “Türkiye’nin en büyük ithalat kalemi durumundaki makinelerden verdiğimiz açık, kota ile sınırladığımız altın ithalatından çok daha önemli ve acil tedbirler geliştirilmeye muhtaçtır” diye konuştu.

“Tasarruf için yerli makineler tercih edilmeli”

Karavelioğlu, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de en büyük alıcı konumundaki kamunun, alımlarında yerli makineler tercih edilerek tasarruf tedbirlerine uyum sağlanması gerektiğini anlattı.

Karavelioğlu, ithal makinelerin satın alma maliyetlerinin ötesinde servis, bakım, yedek parça gibi ömür boyu hizmet ihtiyaçlarıyla da kalıcı bir gider kalemine dönüştüğünü söyledi.

“Kayıt dışılık, rekabetçilik için tehdit olmayı sürdürüyor”

“Makine ve Alt Sektörleri için Kayıt Dışı Ekonominin Ölçülmesi” başlıklı MAİB çalışmasından da bahseden Kutlu Karavelioğlu, sektör genelinde kayıt dışılık oranının yüzde 23.68 olduğunu bildirdi ve

“Düşük göstermek için kayıt dışı para üretmek zorunda olan, bunu düşük bedelli faturalarla veya faturasız satışlarla sağlayan, sonra da stok aflarından yararlanan firmalar, katmerli kazançlarıyla ölçeklerimiz ve rekabetçiliğimiz için tehdit olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.