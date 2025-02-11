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Malatya'da kuru kayısı ihracatından 240 milyon 57 bin dolar gelir elde edildi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya'dan son 6 ayda 50 bin ton kuru kayısı ihracatına karşılık 240 milyon 57 bin dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Malatya'da kuru kayısı ihracatından 240 milyon 57 bin dolar gelir elde edildi
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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru kayısıda 1 Ağustos 2024'te ihracat sezonunun başladığını, bu sezon 100 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sezonun ilk 6 ayındaki ihracat rakamlarının beklenilen seviyede olduğunu aktaran Özcan, "6 aylık kuru kayısı ihracat rakamımız 50 bin tonu yakaladı. Geçmiş yıllara göre bu önemli bir gelişme. 1 Ağustos 2024-31 Ocak 2025 arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatımız 50 bin tonu buldu. Hedefimizi yakalayabilmemiz için de 6 aylık bir süre var, bu sürede 100 bin ton hedefini yakalamak istiyoruz. " dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehrin büyük hasar gördüğünü dile getiren Özcan, kayısı ihracatından elde edilen gelirin kent ekonomisi için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Ocak ayında kuru kayısı ihracatı 7 bin 506 ton oldu

Yeni yılın ilk ayında 7 bin 506 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 36 milyon 27 bin dolar gelir elde ettiklerini açıklayan Özcan, şöyle devam etti:

"Geçen yılın ocak ayına göre miktar ve gelir açısından önemli rakamlar. Kayısı Türkiye'nin kuru meyve ihracatında en sorunsuz ve en önemli ürün olma yolunda çok önemli mesafe alıyor. Kuru kayısı ihracatında herhangi bir sorun ve sıkıntı yok ancak pazar daralıyor, Orta Asya'da ciddi bir üretimle karşı karşıyayız. Daha sıkı, dikkatli ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Daha kaliteli ve iyi üretim yaparak, Malatya kayısısının dünyadaki karşılığını devam ettireceğiz. Fiyat ve rekabette ise tarım ürünlerinde artan maliyetlere karşı üreticinin birçok kalemde desteklenmesi gerektiğini ifade edelim. Maliyetler arttıkça, enflasyon da sertken, kurun stabil gittiğini düşündüğümüzde üretici ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalır. Kayısı çekirdeğinde ise ocak ayında 643 ton ihracat yaparak 1 milyon 537 bin dolar gelir elde ettik."

"Kuru kayısıda en fazla ABD'ye, kayısı çekirdeğinde ise İtalya'ya ihracat yapıldı"

Özcan, kuru kayısıda en fazla ABD'ye, kayısı çekirdeğinde ise İtalya'ya ihracat yapıldığını dile getirerek, "Şu ana kadar ABD'ye 8 bin 175 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik." diye konuştu.

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