Manipülasyon amaçlı emlak ilanlarına 54,5 milyon TL ceza

ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada piyasada denge unsurunu bozabilecek her türlü eylem ve fiillerle ilgili olarak inceleme/denetimlerin devam ettiği belirtilerek, fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlarla yanıltıcı reklamların titizlikle incelendiği bildirildi.

Açıklamada, ilan platformlarında verilen satılık emlak ilanlarının incelemeye alındığını belirtilerek, 1 Eylül tarihinden bu yana verilen satılık emlak ilanlarında ilanın yayımda olduğu dönemde ilan fiyatında yüzde 100 ve üzeri artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketicileri mağdur eden 545 kişiye ceza kesildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre sözkonusu kişilere Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki “taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz” hükmüne aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle kişi başına 100 bin lira olmak üzere toplam 54.5 milyon lira ceza kesildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bakanlık olarak hem vatandaşlarımızın spekülatif fiyat artışlarından etkilenmesinin önüne geçmek hem de piyasada adaletli ve rekabetçi bir ortam tesis etmek adına elimizdeki bütün argümanların sektör ve konu bazlı kullanılmasına devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.