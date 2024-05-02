MASFED Başkanı Erkoç: İkinci el oto güvenli ödeme sistemi eksik çıktı, kayıt dışılığı artırır

ANKARA (EKONOMİ) - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otoda getirilen güvenli ödeme sisteminin bazı eksiklikleri bulunduğunu söyledi.

Daha önce ihtiyari olarak getirilen güvenli ödeme sisteminin 1 Mayıs’tan itibaren zorunlu hale getirildiğine dikkat çeken Aydın Erkoç, bunun sadece yetki belgesi olan esnafı kapsadığını, vergi ödemeyen, ayaküstü alım satım yapanları kapsamadığını bildirdi.

Sistemin zorunlu hale getirilmesini MASFED olarak desteklediklerini hatırlatan Erkoç, “Ancak sadece Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş motorlu araç satıcılarının ticaretini kapsayan bu uygulama, kayıt dışılığın önünü açacak, motorlu araç satıcılarının ise cezalandırıldığı bir uygulama olacaktır” dedi.

Alıcının satış öncesi kaparo vermesi durumunda, beyan ile sisteme giren tutar arasında farklılık olduğu için işlem yapılamadığını dile getiren Aydın Erkoç, takas durumunda da para alışverişi olmadığı için işlemin gerçekleştirilemediğini bildirdi.

Güvenli ödeme sisteminin alıcı ve satıcının aynı bankada hesabı olması halinde gerçekleştiğine dikkat çeken Erkoç, sistemin merdivenaltı ticaret yapanları da kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve mevcut eksikliklerin giderilmesini istedi.