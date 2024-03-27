Merkez Bankası 19 Şubat sonrası ilk kez net alıcı

Şebnem TURHAN



Bankacıların hesaplamalarına göre net rezervler geçen hafta, önemli bölümü Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı öncesinde olmak üzere 4.5 milyar dolar civarında düşüş gösterdi. Ancak Para Politikası Kurulu ertesi cuma günü ise bankacıların günlük verilerden yaptığı hesaba göre 19 Şubat’tan sonra Merkez Bankası 0.2 milyar dolar ile ilk kez net alıcı konumuna geçti.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı bir önceki hafta 19.6 milyar dolar olarak açıklanan net rezervlerde 22 Mart haftasında 4.4-4.6 milyar dolar bandında düşüş gerçekleştiğini hesapladı. Buna göre net rezerv yaklaşık 15.1 milyar dolara gerilemiş olacak. TCMB geçen hafta piyasalarda sürpriz etkisi yaratan 500 baz puan faiz artışına gitti.

Bankacılar verilerin ayrıntılarına bakıldığında rezerv kayıplarının neredeyse tamamının haftanın ilk üç günü yani TCMB faiz kararı öncesi gerçekleştiğine dikkat çektiler. Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB toplam rezervleri geçen hafta yaklaşık 4.1 milyar dolar azalışla 123.8 milyar dolara geriledi. Hesaplamalar, swap hariç net rezervin ise geçen hafta yaklaşık 5.5 milyar dolar azalışla eksi 65 milyar dolar civarına gerilediğini gösteriyor.