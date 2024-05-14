Togg Avrupa'da satışa çıkıyor: Tarih ve ülke belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Kacır'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"TÜRKSAT 6A 8 Temmuz haftasında uzaya fırlatılmış olacak"

Türksat 6A, Türkiye'nin sınıf atladığı bir proje oldu. 8 Temmuz haftasında uzaya fırlatılmış olacak. Türkiye, Türksat 6A’yı üreterek milli haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi. Uydunun tüm fonksiyonlarının uzay ortamında çalışacağı belirlendi. Türkiye artık yılda birkaç kez uzay heyecanı yaşayan bir ülke. Bunları çoğaltacağız. Nihai hedefimiz uzay teknolojilerinde tam bağımsız Türkiye. İki astronotumuzun her ikisi de ilk misyonu gerçekleştirmek üzere eğitimlerini başarıyla tamamladılar. İki astronot yetiştirmek önemliydi. Tuva Cihangir Atasever de Alper Gezeravcı gibi yetişmiş oldu.

"KAAN’da ilk hedef 2028'de 20 KAAN’ın TSK envanterine girmesi"

KAAN’da ilk hedef 2028 yılında 20 KAAN’ın TSK envanterine girebilecek noktaya gelmesi ve TSK’ya teslim edilmesi. TUSAŞ muazzam bir gayretle bu projeyi sürdürüyor. Türkiye’nin dünyada bir elin parmağını geçmeyen sayıda 5. nesil savaş uçağı geliştirebilen ülkelerden biri olması hedefine adım adım ilerliyoruz.

"Yollardaki Togg sayısı 30 bine yaklaştı"

Sadece yeni bir otomobil markasının değil, tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bugün yollardaki Togg’lar 30 bine yaklaştı. Togg hem elektrikli araç sınıfında lider hem de kendi modeli olan SUV araçlar arasında pazar lideri.

"2025'te Almanya'da satışa çıkacak"

Togg, 2025 yılının başında Almanya’ya adım atacak, Avrupa pazarına girmiş olacak. Yine aynı tarihlerde, geçtiğimiz aylarda Las Vegas’ta tanıtılan ‘fastback’ modelinin de pazara çıkması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde Togg’un yeni atılımları da olacak.