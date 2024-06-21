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Merkez'in net rezervlerinde artış devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri 14 Haziran haftası itibariyle 11,4 milyar dolara yükselerek 5,4 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

Haber Merkezi
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Merkez'in net rezervlerinde artış devam ediyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde toparlanma ivmesi hız kesmiyor.

TCMB bilanço verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre swap hariç net rezervler 14 Haziran haftasında 5,4 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

Seçimlerden sonra 76,9 milyar dolar arttı

Böylelikle TCMB'nin swap hariç net rezervleri 11,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

TCMB, yerel seçimlerin ardından rezervlerin kalitesini artırma konusunda hızlı adımlar atmıştı. Bu kapsamda TCMB piyasadan Döviz alımları gerçekleştirmişti. Seçimlerden bu yana ilgili döviz pozisyonundaki toparlama 76,9 milyar doları buldu.

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